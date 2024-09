“Malheureusement, une nouvelle tragédie souligne une fois de plus le danger que représente la route de l’Atlantique. Nous avons besoin que l’Espagne et l’UE agissent de manière décisive face à un drame humanitaire structurel. Il s’agit d’enfants, de femmes et d’hommes. Des vies qui s’éteignent à quelques mètres de la frontière sud de l’Europe”, a tweeté le président des îles Canaries, Fernando Clavijo après le chavirement au large des côtes Espagnoles, d’une pirogue en provenance d’Afrique. Le le bilan est lourd: Neuf (9) morts et cinquante (50) disparus ont été décomptés. Seules 27 personnes ont été repêchées. Un adolescent âgé de 12 à 15 ans parmi les corps repêchés.

Tous les occupants étaient des hommes, la présence de mineurs (?)

Les services d’urgence d’El Hierro qui ont récupéré les neuf corps sont à la recherche d’au moins 50 autres après le chavirement de cette embarcation dans la nuit du 27 au 28 septembre 2024. Un drame qui a eu lieu au large de la zone de Las Playas, dans la municipalité de Valverde, selon Efe. Tous les occupants de la pirogue étaient des hommes et il n’est pas exclu qu’il y ait eu des mineurs car l’un des corps récupérés correspond à celui d’un adolescent âgé de 12 à 15 ans, renseignent des sources des services d’urgence de l’île, qui ont également indiqué que sur les 27 personnes sauvées, 25 ont été transportées à La Restinga et deux ont été évacuées par hélicoptère.

À l’origine du drame : Un déséquilibre de la pirogue lors du sauvage, le mauvais temps durant la nuit

Que s’est-il passé ? “Pendant les opérations de sauvetage, le cayuco a vaincu ses occupants en se concentrant sur l’un de ses côtés”, a expliqué l’organisation des secours. “Tout cela, en outre, avec la difficulté d’un sauvetage qui s’est déroulé de nuit et dans des conditions météorologiques défavorables avec des rafales de vent d’environ 20 nœuds”, a ajouté l’organisation. Ils ont également précisé que ce sont les occupants de la pirogue au bord duquel se trouvaient environ 80 personnes, qui ont alerté le 112 de l’endroit où ils se trouvaient et que le sauvetage a eu lieu vers trois heures du matin. En ce moment, des membres de la Guardia Civil et des sauveteurs maritimes sont dans la zone de Las Playas à la recherche d’autres corps.

El Hierro: 3 pirogues arrivées cette nuit, 131 personnes dont 15 femmes, 5 enfants et 4 bébés 1 quatrième par encore localisées

Au total, trois canots sont arrivés à El Hierro dans la nuit de vendredi à samedi, dont celui qui a chaviré, et un quatrième bateau, qui n’a pas été localisé pour l’instant, est recherché. Dans le premier, qui est arrivé à La Restinga à minuit, 131 personnes au total voyageaient, dont 107 hommes et 15 femmes, ainsi que cinq enfants et quatre bébés, selon les mêmes sources d’urgence.

Le deuxième correspond aux neuf morts et aux 50 disparus, et le troisième est arrivé vers 7h30 avec 20 personnes, dont 18 hommes, une femme et un enfant. 10 personnes des trois cayucos ont reçu des soins médicaux dans le port de La Restinga. Toujours dans la nuit de vendredi à samedi, un bateau a été secouru à Lanzarote avec 57 personnes, dont trois femmes, qui ont été transférées au port de La Restinga.