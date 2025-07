À moins d’un mois du coup d’envoi du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2025), l’équipe nationale locale du Sénégal dispute ce vendredi 5 juillet un premier match amical de préparation face à la Guinée. La rencontre se jouera à partir de 19h sur le terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

En pleine préparation pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2025), l’équipe nationale locale du Sénégal va disputer ce vendredi 5 juillet un match amical contre la Guinée. Cette première rencontre de la double confrontation initialement prévue à Thiès se jouera finalement à Diamniadio, sur le terrain annexe du stade Abdoulaye Wade. Les hommes de Souleymane Diallo poursuivent leur stage de préparation entamé depuis plusieurs semaines. Champion en titre, le Sénégal compte bien défendre sa couronne lors de la prochaine édition du CHAN prévue du 2 au 30 août 2025, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Cette double confrontation face au Syli National local constitue un test important pour les Lions locaux, privés de compétition depuis plusieurs mois. Le deuxième match est prévu pour le lundi 7 juillet. Pour rappel, le Sénégal évoluera dans la poule D avec le Nigeria, le Soudan et le Congo, avec une phase de groupes qui se disputera à Zanzibar. De son côté, la Guinée, absente de la dernière édition du CHAN, tentera de réussir son retour dans une poule C relevée où elle affrontera le Cameroun, le Rwanda et le Togo.