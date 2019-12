La Chambre criminelle du Tribunal de Ziguinchor a eu la main lourde contre Mansour Niang et Ibrahima Diatta, respectivement gendarme et policier de leur état, jugés hier pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de drogue, détention de chanvre indien. Dans son délibéré, la Cour a déclaré les deux hommes coupables des faits qui leurs sont reprochés et les a condamné à 10 ans de travaux forcés.

Les faits ont eu lieu le 21 janvier 2018. Mansour Niang et Ibrahima Diatta ont été arrêtés avec trois autres personnes par les agents de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants, en possession d’une importante quantité de chanvre indien.

La Cour a infligé 2 ans dont un an de prison ferme contre les deux autres accusés, Ibrahima Solo Touré et Ibrahima Sidibé. Ce, après avoir requalifié les faits de trafic intérieur de drogue et détention de chanvre indien, en offre et cession en vue d’une consommation personnelle. Les juges les ont également acquittés du crime d’association de malfaiteurs.

Abdoulaye Sané jugé par contumace, a écopé de 6 mois de prison ferme. Selon la RFM qui donne l’information, le Procureur a requis contre le gendarme et le policier, 15 ans de travaux forcés et 2 ans contre les autres accusés.

Les avocats de la défense ont plaidé l’acquittement des accusés.