Sortie 4e promo ENAP : Les conseils de Me Malick Sall aux futurs stagiaires

L’École nationale d’administration pénitentiaire (Enap) de Sébi-Ponty a organisé, ce mardi 17 décembre 2019, la cérémonie de sortie de sa 4e promotion.

Venu présider la rencontre, le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Me Malick Sall, après avoir félicité les 315 récipiendaires pour leurs «brillants» résultats, a tenu à leur rappeler les missions délicates de l’Administration pénitentiaire, à savoir : l’exécution des mesures privatives de liberté et la préparation des détenus à la réinsertion sociale. Et assurer ces missions, pour lui, demandera, de leur part, d’«être imprégnés des valeurs républicaines». Lesquelles feront d’eux des «agents de qualité de cette prestigieuse administration».

«Vous mériterez la confiance de votre hiérarchie et des Sénégalais dans leur immense majorité. Je fais appel, ici, à votre sens de responsabilités et surtout à la compréhension de la dimension sociale de votre future mission. L’image de l’Administration pénitentiaire dépendra des actes que vous allez poser et des réussites qui seront les vôtres dans l’exécution de vos missions. Je sais que vous allez réussir», a-t-il souligné.

A en croire le ministre de la Justice, «ces valeurs fortes aideront ces futurs stagiaires à résister et surtout à soutenir les exigences liées à leur noble et exaltante profession». Et tout au long de leur carrière, ils auront la charge de surveiller des «individus dangereux» et à gérer un «nouveau type de détenu inconnu» du monde carcéral.

Pour Me Malick Sall, cela appelle «naturellement l’évolution du métier pénitentiaire en matière de prévention et de lutte contre la radicalisation».

A noter que dans cette promotion, les femmes sont globalement majors dans presque toutes les formations. Et tous les élèves ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20, note minimale pour valider la scolarité. Et la plus haute moyenne est de 18,32. Elle a été obtenue par une élève surveillante de prison, en l’occurrence Rama Diop, qui est major de la promotion et de la section des élèves surveillantes de prison.

Un fait dont le garde des Sceaux s’est réjoui. A ce rythme, pense-t-il, les femmes finiront par prendre les rênes de l’Administration pénitentiaire.