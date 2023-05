Chambre criminelle : Adji Sarr sans langue de bois, raconte sa version avec des termes salaces

La masseuse Adji Sarr est appelée ce mardi, devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar qui juge l’affaire Sweet Beauté dans laquelle l’opposant Ousmane Sonko est accusé de viol. Sans détour, l’accusatrice de Sonko a livré dans les détails sa version de.ce qui s’est passé entre lui et M. Sonko. Elle a révélé que ce dernier a introduit son doigt dans ses parties intimes avant de la forcer à entretenir des rapports sexuels.

Aux questions du juge Issa Ndiaye qui préside l’audience, elle répond : « Je suis partie à sweet beauté grâce à une amie. Il y’avait des massages à faire comme tonifiant. Le client était nu sur le lit, body body, intégrale, épilation et savonnage ».

Adji Sarr poursuit : « Body body on met de l’huile sur la partie intime du client tu le frottes jusqu’à ce qu’il éjacule ».

L’accusatrice de Sonko informe ne pas avoir fait de “formation pour masser”. Avant d’expliquer : “A la base j’étudiais, par la suite j’ai travailler dans une restaurant. C’est une amie qui m’a amené dans le milieu. Quand j’ai commencé à travailler là-bas j’ai vais 21 ans . Je n’ai jamais vu un homme masseur là-bas”.

Elle explique sur l’arme de Sonko : « Sonko m’a dit que quand je sors sans mes gardes du corps je me protège. Après avoir fini de le masser je lui ai dit tonton j’ai fini. Il dit de me rapprocher de lui après m’avoir sermonné il a mis on doigt dans mon [email protected] Je ne portais pas de slip. Il avait des armes et j’ai eu peur. Sonko m’a dit qu’il allait coucher avec moi par la force. J’avais très peur. Il m’a couché par terre et m’a aspergé d’huile il me caressait et me sucer les sein. Après m’avoir violé il a pris une douche et m’a menacé »

Avant d’avouer le tribunal les raisons de son silence. « Il m’avait menacé raison pour laquelle je n’ai rien dit. Et le fait qu’il ai dit mon vrai nom m’a effrayé d’habitude en tant que masseuse on n’utilise pas nos vrais nom», a-t-elle fait savoir.