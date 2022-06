CFEE et Entrée en sixième : Sadio Mané et Cie sujet de l’épreuve de Français

L’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le concours d’Entrée en sixième ont démarré hier, mercredi, au Sénégal. 295 mille candidats ont planché sur les épreuves parmi lesquelles un sujet sur le sacre des Lions à la CAN.

En Langue et Communication (Français), en effet, les élèves ont été invités à traiter le sujet suivant : «Le dimanche 6 février 2022, pour la première fois de son histoire, le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des nations de football. C’était un moment inoubliable. Raconte cet événement en 12 phrases au moins.»

Inscrite au centre Sainte Bernadette des Almadies, la candidate Idiatou Diallo a confié dans les colonnes du journal Le Soleil de ce jeudi que l’épreuve était accessible, «d’autant que plus que la CAN a été bien vécue par les enfants et le peuple sénégalais».