Nommé fraîchement à la tête du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck estime que “la nécessité nous est apparue de répondre utilement aux besoins de la nation pour faire face aux urgences du moment”.

Ainsi, il rappelle qu’il pouvait utiliser le chemin de l’opposition pour fragiliser le régime en place. “Je respecte le choix et l’intelligence de chacun, mais j’ai choisi le chemin pour redresser notre pays”. Étant conscient que les plus grands partenaires souffrent dans le monde, que la situation est critique partout dans le monde et que les conflits et les tentions déchirent les classes politiques, Ndamal Kadior estime que le Sénégal doit parvenir à s’entendre pour prendre en compte les préoccupations du peuple.

“Nous devons assumer nos responsabilités en direction de nos pays frères pour faire face aux défis qui attendent le monde”, rajoutera le patron de Rewmi. “Face à toutes ces situations, nous avons décidé de répondre positivement à l’appel du chef de l’État”, conclura le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental.. Aussi, Idrissa Seck a déclaré que «à cause du coronavirus, beaucoup de monde ont perdu leur emploi, partout, même aux Etats-Unis. Il y a une chute drastique des économies, ici et dans la diaspora. C’est dans un tel contexte, ou dans notre sous région, des conflits et des tensions extrêmement vives déchirent les classes politiques qu’il nous appartient de rendre grâce au Sénégal.”

Enfin, a déclaré Idrissa Seck :”ainsi, au moyen d’une longue et sereine discussion, notre classe politique (APR et Rewmi), qui représente 85% de l’électorat, nous avons parvenu à s’entendre pour mieux prendre en charge les défis du pays. Il faut redresser notre économie, rééquilibre notre société, consolider la paix civile et la paix de notre pays, qui est l’un des rares ilots de stabilité dans la sous région. Compte tenu de la situation internationale et nationale, il nous est apparu évident d’accepter la proposition de Macky Sall pour une union de l’ensemble des forces de la Nation »,