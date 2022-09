“Presque toutes les céréales exportées d’Ukraine sont envoyées non pas aux pays en développement et aux pays les plus pauvres, mais aux pays de l’Union européenne“, a affirmé M. Poutine lors d’un forum économique à Vladivostok (Extrême-Orient russe). Ses propos sont rapportés par l’AFP.

“Ce que nous observons est une tromperie (…), une attitude grossière et imprudente envers ces partenaires pour qui tout cela était censé être fait“, a-t-il enchaîné devant de nombreux responsables économiques et politiques asiatiques, indique-t-il.

Le président russe a dénoncé une attitude “colonialiste” de la part des pays occidentaux, et notamment de l’UE, qui “pensent d’abord à (leur) propre peau, à (leurs) propres intérêts“. “Ils s’en fichent!“, a-t-il lâché.

“Regardez le compte: 80 navires, et deux seulement vers les pays en développement“, soit “3% uniquement”, a fustigé M. Poutine dans son discours, indiquant “avoir parlé avec un dirigeant européen” de ce sujet “il y a un mois”. “Mais la quantité de céréales envoyée aux pays en développement n’augmente toujours pas”.

“Cela pourrait mener à une catastrophe humanitaire sans précédent“, a-t-il alerté dans un discours de plus d’une demi-heure. “Peut-être devrions-nous réfléchir à la façon de limiter les exportations de céréales et d’autres produits alimentaires par cette voie?“, a-t-il poursuivi.