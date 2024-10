Centreafrique : le journaliste Fiacre Salabé placé en garde à vue

Le journaliste d’investigation et administrateur du site Ya ça news Fiacre Salabé est placé en garde à vue. Il se trouve en ce moment dans les locaux de la SRI à Bangui. D’après le journaliste qui en donne l’information, l’arrestation s’est faite “sur instruction des ministres conseillers Jean Baptiste Koba et Joseph Yakété, suite à l’affaire de l’école Shogui de Ouango”.

Selon toujours monsieur Salabé cette arrestation est relative à une question adressée au ministre Jean Baptiste Koba. “Alors que je lui ai juste posé la question concernant cette affaire qui lie monsieur le Ministre conseiller Joseph Yakété et monsieur le propriétaire de l’établissement Shogui, pour en savoir plus, dans le cabinet de son collègue Jean Baptiste Koba”, a expliqué le journaliste.

Qui poursuit : “Furieux suite à ma question de savoir les dessous de l’affaire Shoigui, l’instruction est donnée par les deux ministres, pour que le service de la sécurité de la présidence me dépose à la SRI, avec comme motif inventé de toute pièces : outrage au ministre. Je suis à la SRI depuis 10h, merci”.