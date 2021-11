Centre IST : “200 prostituées porteuses du VIH Sida continuent d’exercer”

Sur les 4 652 professionnelles du sexe répertoriées dans le fichier de l’hôpital Polyclinique de la Médina, 200 ont le VIH Sida. Malgré la maladie, ces dernières continuent à exercer. Et « aucune loi ne donne le droit de leur retirer le carnet », a confié le personnel du centre de l’Unité de suivi des professionnelles du sexe de la Médina.

Selon L’Observateur, peu importe si le VIH Sida est encore prévalent dans le milieu, les médecins qui ont les mains liées, ont donc choisi l’accompagnement pour limiter les dégâts dans la population.

« Aucune loi ne nous donne le droit de retirer le carnet à cause du Sida. Notre seule action se limite à la sensibilisation. On les incite à avoir peur pour leur santé d’abord. On leur présente le préservatif comme seule protection contre une aggravation de leur cas », a expliqué Codou (nom d’emprunt).

Qui se désole : « De toute façon, même si on retire le carnet pour cause de Sida, on ne peut pas leur retirer dans la clandestinité ».

En plus de la sensibilisation, elles reçoivent gratuitement chaque mois un paquet de 100 préservatifs. Cette année (2021).