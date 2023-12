La célébre chanteuse Vitaa séquestrée et cambriolée, une enquête ouverte

Dans la nuit de mardi à mercredi, des individus armés ont séquestré Vitaa et sa famille, avant de dérober des bijoux et des sacs de luxe.

C’est une nuit traumatisante que vient de vivre la chanteuse Vitaa, victime d’un home-jacking. Trois individus armés se sont introduits dans sa maison de Rueil-Malmaison dans la nuit de mardi à mercredi, selon les informations de Purepeople.

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’utilisations et notre politique de confidentialité.

À l’aube, vers 6 h 30, les cambrioleurs entrent par effraction par la terrasse de la maison avant de bousculer et menacer la chanteuse, son mari et leurs trois enfants. L’un des cambrioleurs séquestre ensuite l’une des filles du couple dans une chambre, où se trouvait également un bébé. Les deux autres complices en profitent pour dérober des bijoux et des sacs de luxe.

Des home-jackings à répétition

Les malfaiteurs sont parvenus à s’enfuir. Une enquête en flagrance, confiée au commissariat de Puteaux, a été ouverte par le parquet de Nanterre. La police tente de retrouver la trace des cambrioleurs à l’aide des caméras de surveillance.

À lire aussi Quand la justice restaurative permet aux victimes et délinquants de dialoguer

Depuis quelques mois, les home-jackings de célébrités se multiplient. Dans la nuit de lundi à mardi, c’est le gardien du PSG Alexandre Letellier qui en a fait les frais alors qu’il se trouvait à son domicile avec sa famille. En septembre dernier, l’animateur Bruno Guillon et ses proches avaient également été séquestrés par quatre individus dans sa maison des Yvelines.