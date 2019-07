Lutte antitabac au Sénégal : la Convention des cadres de l’OMS à Dakar pour évaluer le niveau de mise en œuvre...

Plusieurs délégations de la Convention Cadre de l’OMS, venues de la Suisse, de la République du Congo et de la sous-région Ouest africaine séjournent à Dakar dans l’optique d’évaluer les besoins du Sénégal pour la mise en œuvre de la dite convention.



« Cette mission permettra de pouvoir évaluer le niveau de mise en œuvre de nos programmes et de nous projeter sur l’avenir », a déclaré le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’action social, Dr Aloyse Waly Diouf, lors d’une rencontre avec les parties prenantes.



Dr Diouf a aussi rappelé que le Tabac est considéré comme un problème de santé publique majeur avec des taux de morbidité et de mortalité élevés, freinant ainsi tous les efforts de développement. Il ajoute que le Sénégal a ratifié le protocole pour l’élimination de commerce illicite de tabac en mettant en place un groupe de réflexion.

