Le mouvement ACD (Actions Citoyennes pour le Développement) a encore démontré sont attachement et son dévouement aux populations de la Casamance.

Après les différentes campagnes à succès, de reboisement, de construction de quai de débarquement, de boulangerie, de digues anti-érosion, de Campements touristiques, etc… le Mouvement et ses alliés dans la Diaspora Casamancaise, vient de complèter avec brio, la première phase de distribution de kits de santé aux populations de Ziguinchor, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

En attendant la deuxième phase qui devrait se faire en collaboration avec ses partenaires dont le CNDT (Commission Nationale du Dialogue des Territoires (Sénégal) plusieurs familles de la commune de Ziguinchor ont bénéficié du soutien de ACD. « Stopper la propagation de la Covid-19 et ne ménager aucun effort pour soutenir les familles démunies et fortement impactées par l’état d’urgence » sont actuellement, à très court terme, les objectifs urgents d’ACD.

Pour l’occasion, nous adressons nos vifs remerciements à tous ceux qui nous ont soutenu et qui nous ont permis de concrétiser cette première phase de notre contribution, aux efforts de lutte nationale contre la propagation du Coronavirus. Grâce à votre soutien indéfectible, nous poursuivons et continuerons encore et encore, la défense des nobles causes directement sur le terrain.

Permettez nous de saisir cette opportunité de rappeler quelques faits, entre autres:

Toute l’année durant, nous assistons et nous apportons notre aide aux populations démunies.

Nous menons des campagnes nationales pour sensibiliser les populations.

Nous informons et mobilisons sur le terrain sans aucun financement, mais avec la qualité de notre matière première que constituent nos membres.

Les formes de soutien étant multiples et variées, humaines, financières ou autres, nous vous invitons donc à vous rapprocher de nous, au cas où vous en disposeriez, pour qu’Ensemble, nous concrétisions davantage, notre Engagement et notre Dévouement à la Casamance et à ses populations.

Secrétariat ACD-CASAMANCE

Tel: 77 352 82 98

Email :acdsecretairriat@gmail.com

Le Mouvement, Action Citoyenne pour le Développement (ACD/Casamance) qui est une Association laïque, apolitique et qui a pour but, entre autres:Unir: les populations afin de créer entre elles des liens d’entente de fraternité et de solidarité. Promouvoir: la culture de la paix de la solidarité du dialogue et du partage.Instaurer: un cadre de dialogue avec les élus locaux, les autorités administratives.

Participer: à des activités collectives productives pour le développement de la Casamance, l’organisation des activités culturelles, socioéducatives et sportives.Lutter: contre la pauvreté dans le cadre de l’amélioration du niveau de vie de ces habitants et pour le bien-être des enfants.Lutter: contre les injustices, les inégalités sociales et certaines dérives qui affectent nos Mœurs au sein de notre localité.