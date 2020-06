Après 28 ans d’exil forcé, les populations déplacées de Singhère Diola avaient, la semaine dernière, tenté le retour dans ce que fut leur village. Mais, les derniers soubresauts notés dans le secteur ont rendu dangereuse toute la zone. Alors que la présence de l’armée les avait un tout petit peu rassuré, l’infiltration de combattants armés dans le village de Singhère Diola et les menaces sans ambages de ces hommes armés ont eu raison de la détermination des villageois.

Ils avaient pensé que cette fois-ci devait être la bonne. Et pour que le rêve devienne réalité, ils ont pris leur courage à deux mains et décidé de redonner vie à Singhère, en le débarrassant de ses hautes herbes. Mais, une fois de plus, ils vont devoir patienter et revenir plus tard. Quatre-vingt seize heures, tout juste, après ce qu’ils voulaient considérer comme le retour triomphal des exilés, les habitants de Singhère Diola ont eu la surprise de leur vie, en voyant débarquer une dizaine d’hommes encagoulés dans leur village. Alors que la zone est, depuis 3 jours, sujet à un pilonnage des artilleurs du 5 ème bataillon et qu’un grand ratissage s’y déroulait, des éléments lourdement armés ont faussé la surveillance des militaires et fait irruption dans le village de Singhère Diola.

« Encagoulés et lourdement armés, ils ont fait le tour des maisons pour nous demander de partir delà, si nous ne voulions pas mourir. Ils nous ont dit que la prochaine fois qu’ils reviendront, ils feront un carnage. » A déclaré Djibril Badji, le chef du village de Singhère Diola. A la tête d’un groupe de « pionniers du retour », Djibril Badji avait pourtant cru que l’heure était venue de mettre un terme à 28 ans d’exil. « Pour nous, c’est décidé, le temps est venu pour qu’on rentre chez nous. Depuis ce 9 octobre 1992, (date de l’exil suite au bombardement de Bissine par l’armée NDLR), nous n’avons vécu que drame sur drame. Et là où nous avons habité, pendant tout ce temps, nous n’avons été que des locataires. Et cela n’a pas été facile pour nous. Et pour nos enfants. » A déploré Mme Diatou Badji, native de ce village devenu fantôme.

« Nous sommes fatigués, nous savions bien qu’il n y avait pas de sécurité. Et nous avons pris le risque de revenir. Parce que, désormais, il n’est plus question qu’on ne rentre pas chez nous. C’est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Nous avons demandé à nos frères, nos enfants qui sont dans la brousse brousse –combattants du MFDC– NDLR) de nous laisser rentrer chez nous. Ils nous ont dit d’attendre que la zone soit déminée et que la paix revienne. Mais, nous ne pouvons plus attendre. Nous ne sommes pas ici pour faire des histoire avec qui que ce soit. Ou pour défier quiconque. » A déclaré cette mère de famille qui avait cru à l’imminence du retour. Et qui a été contrainte de partir, avec les siens, vers le village de Kaour, où tout le groupe a été hébergé depuis le jeudi dans des classes du collège de ce village voisin.