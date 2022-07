Caravane Yewwi-Wallu à Ziguinchor: Guy Marius brule la RTS, Macky et liste....

Guy Marius Sagna et par ailleurs candidat investi à la tête de la liste départementale de l’inter coalition Yewwi-Wallu a saisi l’occasion de la caravane organisée par la coalition précitée hier à Ziguinchor, pour dénoncer l’impartialité de la RTS dans l’exercice de son service mais aussi la nébuleuse gestion des ressources étatiques mise à sa disposition et ce, devant les reporters de ce dernier avant de laisser entendre que tout est de la faute de Macky Sall qui gère mal en premier les ressources du pays en enrichissant ses parents et proches.

Poursuivant, devant des militants venu nombreux accueillir les leaders de la l’inter coalition de l’opposition arrivés à 3h 13mn, sa déclaration qui doit être diffusée à la RTS, monsieur Sagna a listé les multiples besoins en eau potable, électricité et de structures de santé dont sont confrontés beaucoup de communes de la région et des villages leurs appartenant.

Le choix départemental de l’inter coalition Yewwi-Wallu n’a pas passé sous silence les nombreuses sollicitations que lui et ses camarades du mouvement FRAPP France Dégage ont fait l’objet pour appuyer: les agents de la sécurité de proximité (ASP ) pour la revalorisation de leurs salaires, les populations de Niaguiss, de Oulampane et de Médina Wandifa contre la spoliation de leurs terres etc. et de dire que cela suffisait pour faire croire aux populations de la capitale du sud que lui et ses camarades seront à la hauteur de défendre leurs causes à l’assemblée.

Ainsi, Guy Marius à terminer par demander aux électeurs de Ziguinchor de voter massivement la liste de l’inter coalition Yewwi-Wallu et invité les jeunes à rester sur les lieux de vote pour sécuriser le vote après avoir voté.