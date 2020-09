Cap-Skirring : Ouverture des plages aux populations, l’Etat corrige une injustice

Une injustice vient d’être corrigée : c’est la fin des restrictions et la satisfaction d’une très vieille doléance des populations de Cabrousse, du Cap-Skiring, de Diembereng et toute la zone. La bonne nouvelle a été partagé par le journal « Le quotidien »

Le ministre du Tourisme et des transports aériens et sa délégation se sont rendus à la baie de Cap-Skiring pour constater les travaux d’ouverture des corridors d’accès à la plage au niveau de cette station balnéaire. Une manière pour l’Etat d’exercer ses prérogatives au profit de la population et de permettre aux résidents de la zone d’avoir accès à la plage. Depuis 20 ans, les populations réclamaient l’ouverture du corridor pour permettre aux jeunes, femmes et à tous de pouvoir accéder convenablement à la plage.

«C’est aujourd’hui chose faite avec l’ouverture des premiers sept points d’accès et avec d’autres qui vont suivre», annonce le ministre du Tourisme, Alioune Sarr. Il vient d’accéder à une exigence de la protection civile qui demandait depuis très longtemps, ces ouvertures afin que les services d’assistance et de secours puissent assurer d’éventuelles opérations de sauvetage au niveau de la plage en cas de sinistre. Cette situation d’interdiction d’accès à la plage avait toujours irrité les jeunes de la localité. Face à la presse, le ministre du Tourisme a insisté sur la matérialisation de ces corridors qui constituent également un appel des jeunes du Cap-Skiring.

«Des jeunes rencontrés et qui avaient fortement, indique-t-il, exprimé cette doléance.» En tout cas, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre dans cette station balnéaire, qui avait privatisé l’accès à la mer. Cette décision annonce d’autres mesures pour rendre davantage agréable la vie dans ce haut lieu touristique. A travers la réouverture des plages, le ministre tente de jouer la carte de l’équilibre avec en toile de fond la protection des investissements privés. «Le gouvernement accompagne les investisseurs mais espère que cela se fasse dans un cadre équilibré et ce pour le respect de l’investissement privé mais également des droits des populations à jouir des conforts de la baie marine», a-t-il soutenu.

Leral