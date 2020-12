Cancer : Plus de 19 millions de nouveaux cas et 10 millions de décès en 2020

Cette année 2020, 19,3 millions de nouveaux cas de cancers ont été diagnostiqués et 10 millions de décès enregistrés des suites de cette maladie. Ces données publiées mercredi, sont du Centre international de recherche contre le cancer (CIRC), une agence spécialisée de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la recherche sur le cancer.

Selon le Circ, la tumeur du sein figure parmi les cancers les plus fréquemment diagnostiqués. Elle représente 11,7% des nouveaux cas rapportés dans la population mondiale en 2020.

Le cancer du poumon (11,4%) prend la deuxième position. Viennent ensuite le cancer colorectal (10%), le cancer de la prostate (7,3%) et le cancer de l’estomac (5,6%).

Au total, les dix (10) types de cancer les plus courants représentent plus de 60% des cas de cancer nouvellement diagnostiqués et plus de 70% des décès par cancer.

La tumeur du poumon, principale cause de décès par cancer

Mais, souligne l’agence, le cancer du poumon reste le plus fatal, représentant 18% des cas de décès par cancer. La tumeur du poumon est la principale cause de décès par cancer, suivie du cancer colorectal (9,4%), du foie (8,3%), de l’estomac (7,7%), du cancer du sein (6,9%).

A ce jour, le nombre de patients en rémission (ce que l’on appelle la prévalence après le diagnostic sur cinq ans) atteint 50,6 millions dans le monde. Mais selon l’OMS, une personne sur cinq souffrira d’un cancer dans sa vie. Un homme sur huit et une femme sur onze en décèderont.

« La prévention du cancer a un rôle clé à jouer »

En utilisant les quatre () niveaux de l’indice de développement humain (IDH) comme marqueur du degré de transition socio-économique nationale, les pays classés comme ayant un IDH faible ou moyen connaîtront les plus fortes augmentations relatives de l’incidence du cancer d’ici à 2040 (une hausse de 95 % et de 64 % par rapport à 2020, respectivement), informe la même source.

« Les changements en cours dans la structure de la population, les environnements dans lesquels les gens vivent et la mesure dans laquelle les systèmes de santé sont capables de fournir des interventions efficaces de lutte contre le cancer détermineront ensemble l’ampleur et le profil de l’incidence, de la mortalité et de la prévalence du cancer qui apparaîtront au cours des prochaines décennies », a fait remarquer le Dr Freddie Bray, Chef de la Section de la surveillance du cancer au CIRC.

A noter que la base de données établit dans le cadre de l’Observatoire mondial du cancer du CIRC, fournit des estimations de l’incidence et de la mortalité dans 185 pays pour 36 types de cancer cette année.

