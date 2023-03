En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur des Lionceaux est revenu sur le match contre le Bénin avant de parler des demi-finales.

“Le premier et principal objectif du tournoi était de nous qualifier pour la Coupe du monde U20 de la FIFA”.

Et pour les demi-finales, Malick Daf n’a pas de préférence. “C’est vrai qu’on a eu à affronter la Tunisie en amical et on l’a gagné. Ce qui est plus important pour moi, c’est mon équipe”, déclare le sélectionneur.