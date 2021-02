CAN U20-Falsifications des âges : le Cameroun doit s’expliquer

Choqué par les allégations, le sélectionneur du Cameroun, Ousmanou Christophe, s’est offusqué de la question et a décidé d’interrompre la conférence de presse. Mais au fond, comment mettre de côté cette suspicion quand on sait que de l’équipe championne de la CAN U17 en 2019, un seul élément a été sélectionné ? Camfoot donne ici certaines des raisons.

La Confédération Camerounaise de Football s’était engagée à combattre la tricherie des âges sur l’ensemble de son territoire de souveraineté. Elle devait ainsi mettre en place des contrôles strictes surtout lors des compétitions pour s’assurer que les jeunes qui s’affrontaient le faisaient sur des bases justes. Si lors des dernières compétitions, notamment à la CAN U17 de 2019 remportée par le Cameroun, cela fut fait, on se demande pourquoi cette directive a été annulée lors de cette compétition.

Tous les joueurs de l’équipe du Cameroun qui a remporté la CAN U17 en 2019 étaient donc de vrais joueurs U17. Mais de toute cette sélection ayant participé aussi à la Coupe du Monde U17, un seul joueur fait partie du groupe emmené par le Coach Ousmanou Christophe. Il s’agit de Amadou Daouda. Et là aussi, il y a une explication.

Cela présuppose ainsi que de tout le groupe des U20 présents en Mauritanie, il n’y a qu’un seul dont on est sûr du véritable âge.

Camfoot est en mesure d’affirmer que de ce groupe, un joueur qui avait été coupé de la sélection U17 en 2019 pour falsification grossière de son âge fait partie de la sélection des U20 actuelle. Et franchement, à voir la pomme d’Adam et les saillies de visage de la majorité des joueurs, il est surprenant que les autorités camerounaises pensent duper tous les observateurs.

