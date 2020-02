Can en janvier : Le capitaine des Lions tire sur les dirigeants africains

La Can 2021 en janvier au Cameroun ! Cette décision prise par la Caf pour des raisons multiples est très controversée. Si certains techniciens approuvent, ce n’est pas le cas de certains joueurs comme le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Cheikhou Kouyaté.

Le pensionnaire de Crystal Palace est remonté contre les dirigeants du football africains qui ne leur prêtent pas une oreille attentive. ‘’Les dirigeants africains n’écoutent jamais les joueurs. Imaginez que tu joues dans un club et que subitement tu dois quitter en milieu de saison et lâcher le club. C’est dur pour moi et mes frères Africains’’, regrette-t-il dans Record.

Cette décision met les joueurs qui évoluent dans les championnats européens dans une situation inconfortable. ‘’Personne ne veut manquer une partie de saison, soutient-il. Et surtout à ce moment de l’année. Cela nous met dans une position difficile. Imaginez que cela va être l’an prochain avec Liverpool sans Sadio Mané, Sallah et Naby Keita. Chez nous à Crystal Palace, il y a moi, Jordan Ayew, Wilfried Zaha et Jeffrey Schlupp’’.