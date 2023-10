CAN 2023 : Khalilou FADIGA fait une prédiction pour les Lions du Sénégal…

La Côte d’Ivoire accueillera la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 dans 5 villes du pays. Et à trois mois du début de la compétition, la Confédération Africaine de Football a d’ailleurs organisé une cérémonie à Abidjan pour le tirage au sort de la phase de groupes.

Les cadors de la compétition sont désormais fixés. Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, affrontera le Cameroun, la Guinée et la Gambie dans le groupe C de la Coupe d’Afrique des nations 2024 en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février), à l’issue du tirage au sort effectué jeudi à Abidjan.

Ce qui a fait réagir Kalidou Fadiga. L’ancien international sénégalais est optimiste malgré le groupe difficile dans lequel loge le Sénégal en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. «On va revenir ici au mois de janvier et février pour amener cette fameuse Coupe au Sénégal» a déclaré Fadiga.

Autant, conseille l’ancien international sénégalais, «ma réaction est positive. On a tendance à croire que les chemins les plus faciles sont ceux qui nous amènent au trophée. Mais je pense que c’est souvent justement les chemins les plus difficiles. Ça passe par un match avec nos cousins et voisins la Guinée Conakry, se passe aussi par nos frères gambiens puis à tout ça passe par les Lions indomptables qu’on a eu la chance déjà de dompter. J’espère que le Sénégal inchallah fera tout et comme je le dis tout à l’heure à des amis et à Jérémy Njitab, le sénégalais est quelqu’un de travailleur et d’humble. On va revenir ici inchallah au mois de janvier et février pour juste avec beaucoup d’humilité et avec beaucoup de détermination encore amener cette fameuse Coupe d’Afrique des nations inchallah chez nous au Sénégal ».