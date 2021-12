Can 2022 : Le stade Olembé prêt ce 3 décembre

Le stade Olembé qui devait être livré le 30 novembre a connu un retard. Le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi a annoncé dans un communiqué que le stade sera finalement prêt aujourd’hui (3 décembre).

La passe d’armes entre la Confédération africaine de football et le Cameroun au sujet de l’avancement de l’organisation de la CAN 2021 avait fait grand bruit. Dans le viseur de l’instance panafricaine notamment, le stade d’Olembe, qui devait être livré au plus tard le 30 novembre. Un délai qui n’a pas été respecté. Malgré tout, le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, se veut rassurant.

Selon Sport News Africa, le patron des Sports camerounais annonce, dans un communiqué, la réception officielle de l’enceinte de 60 000 places pour ce 3 décembre. Soit un léger retard, le temps de finaliser le chantier. De quoi rassurer la CAF, alors que c’est dans ce stade que doivent se tenir la cérémonie et le match d’ouverture de la CAN 2021.