Premier buteur sénégalais hier face au Cap-Vert Sadio Mané a été pourtant sorti dans la foulée, à cause d’un choc tête contre tête avec le portier cap-verdien Vozinha. Transporté à l’hôpital, le Sénégalais a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. quoi que, pour le quart de finale, il pourrait être absent.

En effet, en plus de Liverpool, qui s’intéresse de près à la santé de son joueur, Mané pourrait être empêché de rejouer d’ici dimanche à cause du protocole commotion de la FIFA. Justement, la FIFA a instauré depuis 2018, plus précisément depuis le choc subit par le marocain Nordin Amrabat face à l’Iran lors d’un match de la Coupe du monde 2018, un nouveau protocole appelé « protocole commotion ».

Ce protocole de la FIFA note ceci : « Si une commotion est détectée, le joueur doit suivre l’entièreté du protocole de retour au jeu, donc un repos de 6 jours minimum avant de rechausser les crampons », rapporte FootAfrica. Ce qui veut dire que Sadio Mané peut donc être contraint de rester sur la touche pendant 6 jours.

Le rapport médical devra être décisif en ce sens pour déterminer si Sadio Mané serait récupérable pour le match des quarts face au Mali ou bien face à la Guinée Équatoriale. Élément clé dans le dispositif d’Aliou Cissé, l’ancien pensionnaire de Génération Foot risque de laisser un grand vide si le « protocole commotion » sera activé par la commission médicale de la Confédération Africaine de Football. Les Sénégalais croise les doigts.