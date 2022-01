CAN 2021: Les lions du Senegal ont pris le dessus sur les Requins Bleus

Deux but à zéro (2-0) pour les lions de la Téranga. Les sénégalais poussent un ouf de soulagement. l’équipe du Senegal en quart de final.

Le Sénégal est qualifié pour les quarts de finale de la CAN grâce à sa victoire à l’issue d’un match fou et compliqué contre le Cap-Vert (2-0). Largement en supériorité numérique après deux exclusions des Requins Bleus, les buts de Sadio Mané et Bamba Dieng ont permis aux Lions de décrocher leur ticket pour le prochain tour. Ils attendent désormais le vainqueur entre le Mali et la Guinée Equatoriale pour connaitre leur prochain adversaire.