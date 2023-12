CAN 202: Aliou Cissé vient de publier une liste de 27 lions…

Le sélectionneur des lions, Aliou Cissé vient de publier une liste de 27 joueurs qui vont représenter les couleurs du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations en janvier prochain en Côte d’Ivoire.

Le Sénégal va défendre son titre de champion d’Afrique en Côte d’Ivoire avec plusieurs joueurs qui ont participé à la dernière CAN au Cameroun. Malgré les blessures notées de certains cadres de la sélection comme Gana Gueye, Nampalys Mendy, Youssouf Sabaly et Boulaye Dia, le sélectionneur leur a fait confiance pour cette nouvelle campagne. Selon Aliou Cissé, ses joueurs devraient être aptes au bon moment et peut-être même avant le départ pour Côte d’Ivoire.

Voici la liste des 27 lions convoqués :

Gardiens

Edouard Mendy, Seny Timothy Dieng, Mory Diaw Défenseurs Kalidou Coulibaly, Abdou Diallo, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Fodé Ballo Touré, Ismaël Jacobs, Formose Mendy, Youssouf Sabaly Millieux Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Pape Alassane Gueye, Krepin Diatta, Pathé Ciss, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara Attaquants Sadio Mane, Habibou Diallo, Iliman Ndiaye, Ismaël Sarr, Nicolas Jackson, Boulay Dia, Abdoulaye Niakhaté, Abdallah Sima Le regroupement de l’équipe nationale du Sénégal est prévu ce 01 Janvier à Dakar. Un match contre le Bénin aura lieu le 08 au Stade Me Abdoulaye Wade. Pour rappel, le Sénégal partage le même groupe avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée.