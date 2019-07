CAN 2019 : «On sait que mentalement, le Sénégal est une équipe faible» dixit le Coach Kenyan. Les lions vont-ils se laisser…

L’entraîneur de l’équipe nationale du Kenya, Sébastien Migné n’a pas hésité de qualifier les Lions de la teranga d’une équipe mentalement faible après la défaite de ces derniers face à l’Agérie .Ainsi face à la déception de nombreux supporters Sénégalais, la question est de se demander si les Lions de la teranga vont user d’un sursaut de patriotisme pour enfin battre à plate couture le Kenya ?

«On sait que mentalement, le Sénégal est une équipe faible».Voici en substance ce que l’entraineur de l’équipe nationale du Kenya Sébastien Migné, a lâché à l’endroit d’Aliou Cissé pour le déstabiliser psychologiquement et décourager ses joueurs. Mais c’est mal connaitre les sénégalais qui ont toujours connu des valeurs de « Jom », « Kersa » et de « fayda ». En tous les cas, le match de ce lundi entre le Kenya et le Sénégal est considéré comme une « finale » à l’issue de laquelle, les Lions ont l’impérieux devoir de gagner afin de se qualifier. A contrario, ce serait un véritable fiasco pour les protégés d’Aliou Cissé qui rentreraient au bercail de la manière la plus décevante pour ses supporters.