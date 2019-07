Hausse du prix du carburant : Gora Khouma crie sa colère : « nous allons organiser samedi prochain… »

La hausse du prix du carburant (80 Fcfa pour le Super et 60 Fcfa pour le Gasoil) a sorti le secrétaire général du Syndicat des transporteurs routiers du Sénégal, Gora Khouma dans tous ses états. Réagissant ce lundi sur les ondes de la Rfm sur cette hausse, Gora Khouma crie sa colère: « Nous disons NON à cette hausse. On ne peut supporter ce fardeau, c’est pourquoi, nous allons organiser samedi prochain un rassemblement à la Place de la Nation. Si l’Etat ne réagit pas, nous irons vers la grève » a dit M. Khouma. Pour lui, « les populations ne doivent pas supporter ce fardeau, ne peuvent subir ces problèmes, nous leur mettrons à l’abri et ferons face à l’Etat » menace-t-il.

