CAN 2019: Les Lions de la Téranga s

On le craignait. Et les Lions de la Téranga viennent de confirmer Kewoulo dans ses doutes quant à la possibilité, pour les protégés de Aliou Cissé, de remporter cette coupe d’Afrique des Nations que tous disent être à leur portée.

Après une mauvaise prestation qui leur avait tout de même permis de battre une très remuante équipe tanzanienne ce dimanche, 2-0, les équipiers de Sadio Mané se sont inclinés par le plus petit des scores 1-0 devant une réaliste équipe algérienne qui, à défaut d’être la meilleure sur la pelouse, a su conclure ses actions. Avec cette défaite concédée sans honneur, les camarades de Kalidou Koulibaly se sont compliqués la tache pour la suite du tournoi.

Alors qu’ils sont premiers du classement FIFA sur le continent, 20 ème au niveau mondial, les Lions sont apparus douteux, nonchalants et maladroits devant les buts algériens. Leur attaquant vedette, Sadio Mané, comme Diao Baldé Keita, sur les épaules de qui porte l’espoir de toute une nation, n’ont pas pu faire la différence.

Pendant ce temps, le milieu de terrain comme l’arrière de l’équipe ont donné du Sénégal la piteuse image d’une équipe qui ne fait que reculer et ne parvient presque jamais à organiser son jeu. Et, c’est au cours d’une de ces actions de ridicule de reculade, que Mouhamed Youcef Belaïli va surgir du néant avec un tir de plus de 45 m qui cloue Edouard Mendy sur ses lignes. Menés au score, les camarades de Sadio Mané, qui avaient confié la qfinition de tout leur ballon de contre à Mbaye Niang, n’ont pas pu inquiéter le gardien des Fenecs.

Au finish, c’est avec une tête de soir d’enterrement que les Lions ont quitté la pelouse compromettant, un peu plus, leur chance de passer le premier tour. Parce que après eux, les Kényans, qui avaient été battus par ces mêmes Algériens; ont surclassé les Tanzaniens qui sont presque sûrs qu’ils ne passeront pas le premier tour de cette coupe d’Afrique des Nation qui se joue en Egypte. Avec ce scénario, le Sénégal doit impérativement battre le Kenya pour espérer continuer l’aventure.