Les rideaux sont tombés ce soir sur le match Sénégal Bénin comptant pour la première journée des Quarts de finale de cette coupe d’Afrique des Nations. Alors que les Sénégalais ont dominé tout le match et raté de nombreuses occasions, les vingt deux acteurs de la rencontre se sont séparés sur le score de 1 but à 0. Et le Sénégal peut ainsi continuer son aventure égyptienne.

Le Sénégal a respecté son rang de grand favori ce soir, au stade du 30 juin du Caire, face au petit poucet béninois, véritable surprise avec le Madagascar de cette coupe d’Afrique des Nations. Attendus par tous les pronostics, les protégés de Aliou Cissé se sont très tôt appropriés le match après une fastidieuse première mi-temps pendant laquelle les Béninois qui n’avaient rien à perdre et tout à gagner se sont montrés plus réalistes que les Sénégalais. Comme l’avait promis Stéphane Séssegnon, le leader et doyen de cette jeune équipe béninoise qui n’est qu’à sa seconde participation à une phase de coupe continentale, les écureuils ont crânement défendu leur chances. Sans complexe malgré les 37% de possession de balle contre 63 pour les Sénégalais.

Après une première mi-temps terne en actions concrètes, les Lions de la Téranga sont revenus sur la pelouse plus déterminés à poursuivre leur course vers le trophée. A l’image de l’immense Kalidou Koulibaly, les Sénégalais se sont montrés plus appliqués en parvenant à conduire 14 tirs dangereux contre 9 pour les béninois. Plus conquérants; les Sénégalais l’ont aussi été en commettant 6 hors jeu contre 1 pour les Écureuils. Et lorsqu’ils se sont présentés avec ce visage de conquérants, on a vu apparaître des fissures dans la défense des Béninois. Cette cassure deviendra une brèche avec une fulgurante entrée en matière du milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Guèye.

Poursuivant une action partie du milieu, le n°5 sénégalais qui a suivi la contre attaque a bénéficié d’une jolie passe de Sadio Mané pour mettre la balle au fond du filet, à la 69 ème minute. Requinqués par ce but libérateur, les Sénégalais reviendront plus déterminés à voir plié ce match, en marquant par Sadio Mané un superbe but refusé, sur le coup, pour position de hors jeu. Aussi, profitant de ce coup de massue tombé sur la tête des Béninois, les Sénégalais assiégeront les Écureuils obligeant leur défenseur, Olivier Verdon, à commettre une vilaine faute sur ce même Idrissa Gana Guèye.

Un coup franc qui ne donnera rien. Mais causera l’exclusion du Béninois. Au coup de sifflet final, les deux équipes se sont séparés dans un extraordinaire fair play sur la pelouse du stade du 30 juin du Caire. Les Béninois repartent de cette compétition la tête haute, fiers d’avoir été aussi loin. Tandis que, pour les Sénégalais, c’est l’attente du prochain adversaire qui les préoccupe. Les protégés de Aliou Cissé attendent de savoir qui de Madagascar ou de la Tunisie sera leur adversaire.