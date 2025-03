Cambriolage au Trésor public : l'enquête s'intensifie dans la plus grande discrétion

L’enquête sur le cambriolage du Trésor public s’accélère sous la supervision de la Sûreté Urbaine (SU) de Dakar. Dans la plus grande discrétion, plusieurs cadres de cette institution financière, dont la Directrice de l’informatique, ont été entendus ce jeudi par les enquêteurs.

Le ballet des auditions a débuté dès 10 heures du matin et s’est prolongé jusqu’en début de soirée. Les questions ont principalement porté sur la nature et la sensibilité des données compromises lors de l’intrusion. Les enquêteurs cherchent à établir si des informations stratégiques ont été exfiltrées ou altérées, en plus des éventuelles pertes matérielles.

Par ailleurs, les autorités ont pris des mesures disciplinaires à l’encontre de certains agents en poste au moment des faits. L’agent du Groupement mobile d’intervention (GMI), A. Goudiaby, a été placé en arrêt de rigueur, tandis que le vigile affecté à la sécurité des locaux cette nuit-là, J.M. Niakh, a également été interrogé. Leur version des faits est scrutée à la loupe afin de comprendre comment les cambrioleurs ont pu s’introduire dans ce lieu hautement sensible.

En parallèle, l’exploitation des images de vidéosurveillance a été lancée. Les enquêteurs passent en revue l’ensemble des enregistrements captés la veille, le jour et le lendemain des faits afin de retracer les mouvements suspects aux abords et à l’intérieur du bâtiment. Cette analyse pourrait être déterminante pour identifier d’éventuels complices internes ou des indices permettant de remonter jusqu’aux auteurs du cambriolage.

Les autorités restent pour l’instant très discrètes sur l’évolution de l’enquête, mais des sources proches du dossier évoquent une affaire complexe aux implications potentiellement graves.