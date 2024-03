Cádiz CF – Momo Mbaye croit au maintien : « Je pense qu’on va atteindre notre objectif »

À quelques mois de la fin de son contrat au Cádiz Club de Fútbol, Mamadou Mbaye (25 ans) s’est confié sur sa situation, lui qui ne joue pratiquement pas. Aussi, il a évoqué la course au maintien du club andalou.

Il ne vit pas la meilleure saison possible. Alors qu’il avait joué 14 matchs lors de sa première saison en LaLiga l’année dernière, notamment contre le FC Barcelone, le Real Betis, l’Atlético de Madrid ou encore le FC Séville, Mamadou Mbaye peine à s’imposer dans la défense centrale du Cádiz Club de Fútbol. Confronté à une forte concurrence, le Sénégalais de 25 ans n’a fait que quatre apparitions en Championnat cette saison. Dans une interview accordée à différents médias africains, avec l’association de LaLiga Afrique, il s’est confié.

« C’est ma deuxième année avec l’équipe première. Je n’ai pas énormément d’expérience en Laliga mais j’apprends. Je me sens bien à Cádiz. Je m’attends bien avec tout le monde ici. J’aime bien cette ville. Mais cette année, c’est un peu difficile parce que je ne joue pas beaucoup par rapport à l’année dernière. Mais c’est comme ça. Parfois, le football peut être injuste. Ce que je vais faire, c’est de continuer à travailler. Et ça va venir », a déclaré le natif de Saint-Louis, lui qui pourrait librement quitter Cádiz à la fin de saison avec un contrat qui prend fin en juin.

« On sent que le groupe a envie… »

D’autre part, l’ancien pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur a également évoqué la situation du Cádiz CF. Sauvés de justesse la saison dernière, les Andalous sont en très grande difficulté cette saison et peuvent craindre une relégation. Sur 29 journées de Championnat, les hommes de Mauricio Pellegrino, qui ont tout de même réussi à surprendre l’Atlético de Madrid le 9 mars dernier, n’ont gagné que trois fois. Premiers relégables au classement, ils ont cinq points de retard sur le premier non relégable. Toutefois, Momo Mbaye croit au maintien.

« Nous faisons tout ce que nous devons faire mais, même si ça passe parfois, les résultats restent négatifs, dit-il. Ce qui est important, c’est le travail que l’équipe est en train de faire. C’est difficile quand on enchaîne autant de matchs sans victoire. Mais j’ai bien apprécié l’attitude de l’équipe lors de la victoire contre l’Atlético de Madrid. On a tout donné, comme on fait sur chaque match. Mais comme je l’ai dit, le football peut parfois être injuste. On travaille à l’entraînement et on sent que le groupe a envie de faire quelque chose. Moi, je pense qu’on va atteindre notre objectif. On est comme une famille et notre objectif est de sortir l’équipe de cette situation ».