121 bus 100% électriques pour assurer la navette dans Dakar pour 18,3km sur le corridors du BRT. Un programme pour améliorer la mobilité des populations. Une phase test est prévue au courant de l’année 2023. Selon Thierno Birahim Aw, Directeur du CETUD :” un réseau capacitaire qui offre la régularité des temps de parcours qui n’est pas polluant, il ya 59000 tonnes de Co2 économisées par an et je dirai, l’amélioration de la mobilité passe passera forcément par le développement des transports capacitaires….“

De l’avis des porteurs du projet, ces bus sont conçus pour offrir une grande capacité d’accueil et un confort d’accès aux passagers. La question des prix est aussi évoquée. ” Nous allons aussi faire de sorte que les tarifs soient socialement acceptables pour les populations. L’objectif pour nous, c’est que le ministre des transports, le ministre de l’environnement puissent être dans le même moyen de transport que les personnes à plus faibles revenus et qui vont travailler par exemple à la Gare de Petersen” ajoute le DG du CETUD.

Dans ce projet, le système de mobilité est propre et inclusif et devrait offrir des avantages environnementaux selon le Directeur exécutif du FONSIS, Babacar Gning:” Il ya la partie économique du projet, donc parle de réduire de moitié le transport des personnes entre la banlieue et Dakar.”

Cette technologie innovante non polluante peut accueillir plus de 300 milles voyageurs par jour. L’objectif est d’apporter une solution durable aux problèmes de transports à Dakar.