Burkina Faso : plus d’une dizaine de militaires tués lors d’une attaque contre les forces armées à Koudougou

Au Burkina Faso, les forces armées ont été la cible d’une attaque tôt, ce lundi matin. Le détachement de Koudougou, situé dans la province du Soum, a été attaqué par des groupes armés terroristes. L’état-major général des armées fait état de plus d’une dizaine de militaires tués et plusieurs blessés, mais plusieurs sources sécuritaires parlent plutôt d’une vingtaine de militaires tués. Une vaste opération aérienne et terrestre de ratissage a permis de neutraliser plusieurs assaillants, selon l’état-major général des armées.