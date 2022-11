Bruxelles : Ouverture des attentats du procès de Bruxelles de 2016

Le procès des attentats de Bruxelles en 2016, s’est ouvert ce mercredi 30 novembre par la cour d’assises de la capitale belge. Ce procès devra durer jusqu’au juin et démarrent lundi prochain.

Les attentats-suicides de Bruxelles, perpétrés par la cellule jihadiste avaient fait 32 morts et des centaines de blessés le 22 mars 2016 à l’aéroport et dans le métro de Bruxelles. Cette première journée est consacrée à l’appel des citoyens qui formeront le jury. Les crimes “terroristes” sont encore jugés en Belgique par 12 citoyens tirés au sort pour assister trois magistrats professionnels. Exceptionnellement 36 sièges seront réservés à ce jury pour l’intégralité des débats : il y aura 12 jurés titulaires et 24 suppléants susceptibles de pallier d’éventuelles absences.

Ils sont neuf accusés à ce procès, sept dans le box et deux comparaissant libres. Un dixième homme, Oussama Atar, est jugé par défaut car présumé mort en Syrie. Les attentats, revendiqués par le groupe jihadiste État islamique (EI), ont été perpétrés quatre jours après l’arrestation de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos parisiens de novembre 2015. Un procès inédit en Belgique, la désignation de 36 jurés est est une première. L’objectif est de respecter absolument ce nombre de 12 citoyens pour assister les trois magistrats au moment de délibérer sur le verdict. Sous peine de devoir invalider toute la procédure.