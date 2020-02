Boxe-Tqo : 221 boxeurs africains dont 7 Sénégalais attendus au tournoi de Dakar

Du 20 au 29 février, Dakar sera le lieu de convergence des boxeurs africains. La capitale sénégalaise accueille en effet le Tournoi qualificatif olympique Tokyo 2O22 de la discipline. Le tournoi verra la participation de 221 athlètes (164 garçons et 57 filles) de 39 pays africains dont 7 Sénégalais (six garçons et une fille).

La compétition sera répartie en 13 catégories pour 33 places qualificatives aux prochains Jeux olympiques.

Cette compétition va servir de test pour le comité d’organisation des Joj de Dakar 2022. Selon Ibrahima Wade, membre du Comité national olympique et Sportif sénégalais (Cnoss), la tenue de cet événement à Dakar est aussi une occasion pour faire la promotion de la boxe au Sénégal.