Bounkiling : Un membre du collectif pour la défense des intérêts de Médina Wandifa arrêté

Le conflit foncier qui oppose le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Médina Wandifa dans le département de Bounkiling et le maire de la localité est loin de connaître son épilogue.

Sadio Seydi, un des membres de ce collectif qui ne reconnaît pas le lotissement de 2010 réalisé par le maire Malang Seyni Faty, a été arrêté hier pour destruction de biens appartenant à autrui et menace de mort. En effet, le mis en cause a trouvé une dame faire des briques sur sa parcelle à usage d’habitation. Il les aurait détruit et aurait menacé de mort la dame qui insiste et signe qu’il va construire sur son terrain qui lui a été octroyé en bonne et due forme par l’autorité municipale.

Face à ce refus de la dame, le comité de veille s’est rendu sur les lieux pour demander à la dame de ne plus revenir dans ce champ pour identifier une quelconque parcelle.

Ne comptant pas lâcher prise, elle a porté l’affaire devant le tribunal de Sédhiou. Et le mis en cause, Sadio Seydi, a été arrêté pour les motifs cités plus haut.

