Boris Johnson raconte comment ses médecins ont préparé l’annonce de sa mort

Guéri du coronavirus, Boris Johnson a raconté sa bataille contre le coronavirus et a révélé les scénarios qu’avaient préparés ses médecins pour annoncer sa mort.



Testé positif au coronavirus fin mars, Boris Johnson avait été admis, dix jours plus tard, en soins intensifs. Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire The Sun on Sunday, le Premier ministre britannique sur son combat contre le coronavirus et a reconnu ne pas s’attendre à ce que sa santé se dégrade aussi vite : « C’était dur de croire qu’en si peu de jours, ma santé allait se détériorer à ce point. Je me souviens que je me sentais frustré. Je ne comprenais pas pourquoi je n’allais pas mieux. » Des jours d’angoisse pour Boris Johnson qui a passé trois jours sous assistance d’oxygène : « Je n’arrêtais pas de me demander comment j’allais m’en sortir », a-t-il déclaré.



Son état de santé ne s’améliorant pas, les médecins des soins intensifs ont même dû envisager le pire … et à la façon de l’annoncer : « Ça a vraiment été un moment très dur, je ne le nierai pas », a-t-il reconnu. « Ils avaient une stratégie pour le faire selon un scénario du type « mort de Staline » ». « Je ne me trouvais pas dans un état particulièrement brillant et je savais qu’il y avait des plans de contingence en place. Les médecins avaient mis au point différents scénarios si les choses prenaient une mauvaise tournure », a-t-il ajouté.

The Sun✔@TheSun

Tomorrow's front page: Boris says doctors prepared to announce his death as he battled coronavirus https://www.thesun.co.uk/news/11535369/boris-johnson-on-fight-against-coronavirus/?utm_medium=Social&utm_campaign=sunmaintwitter&utm_source=TheSun✔@TheSun

Tomorrow's front page: Boris says doctors prepared to announce his death as he battled coronavirus

BORIS Johnson has revealed that doctors prepared to announce his death as he battled coronavirus. The PM told The Sun on Sunday he was given "litres and litres of oxygen" to keep him alive.

« Des soignants incroyables »



Qualifiant avec émotion sa guérison de « chose extraordinaire », Boris Johnson a souligné avoir été dans le « déni » au début concernant la gravité de son état. « Avec le recul, [les médecins] ont eu raison de me forcer » à aller à l’hôpital, a-t-il admis, affirmant que son expérience le rendait encore plus déterminé à combattre cette maladie.



Désormais tiré d’affaires, le Premier ministre britannique sait qu’il doit sa vie aux médecins : « C’est grâce à des soignants incroyables que je m’en suis sorti. Ils ont fait la différence », a-t-il déclaré avec émotion. Une reconnaissance éternelle puisque Boris Johnson, devenu papa le 29 avril dernier, a décidé de donner à son fils le nom des deux médecins qui lui ont sauvé la vie.