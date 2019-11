Bordeaux : Le transfert de Sabaly toujours dans les tuyaux ?

Tout proche de partir lors des deux derniers mercatos, Youssouf Sabaly peut-il faire faux bond à Bordeaux l’hiver prochain ?

Si Youssouf Sabaly est encore un joueur des Girondins de Bordeaux, cela tient du miracle. Le défenseur était notamment tout proche de signer en Angleterre l’hiver dernier et il s’en est fallu de peu pour que le Sénégalais file à Fulham (qui a été rétrogradé ensuite…). De retour de blessure, Sabaly est-il toujours candidat à un départ ?

Toujours suivi, mais…

D'après nos sources, Youssouf Sabaly est toujours sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers. Et pas uniquement en Angleterre, où il est très suivi. Mais a priori, il n'y aura pas d'opération cet hiver pour le latéral bordelais. Tout juste rétabli, il souhaite se relancer à Bordeaux après son opération du genou et retrouver la forme. Si son avenir passe effectivement par un challenge à l'étranger, ce sera plutôt au programme de l'été 2020 que du mois de janvier.