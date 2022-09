“Blocage de comptes”, “fermeture imminente”: Wave alerte et menace

«De fausses informations faisant état de “blocages de comptes sans raison” et d’une “fermeture imminente” de Wave au Sénégal circulent sur la toile depuis quelques jours», alerte la Fintech dans un communiqué de presse.

Wave Mobile Money assure que les services de dépôts, de retraits, d’envois d’argent, paiements marchands et de factures restent disponibles partout sur le territoire sénégalais. Il invite ses clients et les médias à plus de vigilance face aux fausses informations et aux rumeurs infondées.

«Wave Mobile Money S.A. se réserve le droit d’entreprendre toute action judiciaire à l’encontre des individus et organisations auteurs et/ou complices de la diffusion de fausses informations le concernant», indique-t-elle sur son communiqué de presse.