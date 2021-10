Bigamie : Abdoul Mbaye et son ex-épouse devant la Cour d’Appel de Ziguinchor aujourd’hui

Suite et pas fin du procès qui oppose l’ancien Premier ministre à son ex-épouse Aminata Diack.

Reconnu coupable de faux et usage de faux dans un document administratif et ses biens saisis, Abdoul Mbaye, condamné à un an avec sursis, doit aussi s’acquitter d’une amende de 100 millions Fcfa à verser à en guise de dommages et intérêts.

Toutefois, sur les 100 millions, la Cour Suprême avait cassé l’arrêté et renvoyé le dossier devant la Cour d’Appel de Ziguinchor.

L’affaire sera jugée aujourd’hui devant ladite Cour d’Appel, rapporte le quotidien Les Échos dans sa parution du jour.