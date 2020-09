BFEM : 178 992 candidats en lice ce Lundi

Après le Baccalauréat, place au Brevet de fin d’études moyennes (Bfem). En effet, 178 992 candidats vont composer, à partir de ce lundi 14 septembre, sur l’étendue du territoire national. Au nombre de 101 353, les filles représentent, en valeur relative, 56,62%. Ils sont répartis dans 1089 centres d’examen, abritant, à leur tour, 1208 jurys. Les autorités du ministère de l’Éducation nationale disent avoir pris toutes les dispositions, surtout dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, pour un bon déroulement de l’examen.

Joint par iRadio, Amadou Makhtar Ndiaye, le directeur des examens et concours, d’y aller de ses précisions : « Les préparatifs sont de deux ordres : la confection des épreuves et l’organisation. Donc, nous avons terminé le processus. Au plan stratégique, nous avions planifié la levée des épreuves. Aujourd’hui (ndlr : hier dimanche), les épreuves sont acheminées dans les centres disséminés au Sénégal. Nous avons également un centre en Gambie et en Arabie Saoudite. Tout le dispositif en place pour un bon déroulement de l’administration des épreuves du Bfem ».