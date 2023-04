Benno Bokk Yaakaar lance un appel à Idrissa Seck pour le respect des règles (Communiqué)

Les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar, dont Idrissa SECK, annoncent leur candidature à l’élection présidentielle de 2024 sans discussion préalable. Dans une déclaration à l’éditeur de Senego, le Secrétariat exécutif permanent de la coalition exprime sa surprise et appelle à l’unité.

Candidature d’Idrissa SECK et autres déclarations

Le 14 avril 2023, lors d’une conférence de presse à Thiès, Idrissa SECK, président du parti REWMI et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Selon le communiqué de Benno Bokk Yaakaar, « depuis un certain temps, des responsables de la coalition font des déclarations de candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024 ».

Manquements de [Idrissa Seck] aux principes de la coalition

Ces déclarations sont faites « sans aucune discussion préalable dans les instances de la coalition présidentielle ». Le Secrétariat Exécutif Permanent de Benno Bokk Yaakaar « s’étonne de constater les manquements à ces principes » et rappelle que « l’instance de direction des organisations et personnalités membres de la majorité autour du Président de la Coalition est la Conférence des leaders ».

Appel à l’unité et à la concertation, face aux déclarations de de Idrissa Seck

Le communiqué souligne également que « les conclusions du séminaire des leaders de la coalition, tenu le 23 décembre 2022, avaient clairement indiqué la nécessité d’œuvrer à la construction d’une candidature unique de la majorité dans un Benno uni pour la victoire en 2024 ». Face à cette situation, le Secrétariat Exécutif Permanent de Benno Bokk Yaakaar « lance un appel solennel à toutes ses composantes et à tous leurs leaders à demeurer dans cette trajectoire et à conjuguer leurs efforts pour la mise en œuvre des mécanismes de concertation et de délibération sur la question de la candidature telle qu’édictée par le Séminaire de BBY ».