Plusieurs sources confirment l’attaque perpétrée aux environs de 4 heures ce mardi 26 avril. Cette fois, il ne s’agit pas d’engin explosif artisanal. Selon nos informations ; c’est l’œuvre de huit hommes armés arrivés sur 4 motos. Ils ont abattu un policier et mis le feu au commissariat. Des photos de braise à l’intérieur du commissariat et des dégâts dans la cour ont circulé sur les réseaux sociaux.

Vu le mode opératoire et la zone, Karimama, commune où se dresse le parc W, plusieurs observateurs en déduisent qu’il s’agit d’une attaque de groupe terroriste. D’un autre côté, certaines sources sécuritaires disent ne pas avoir encore tous les indices pour conclure à une opération menée par des jihadistes. Ces sources avaient eu la même réserve lors de l’attaque du poste de police de Kérémou près du parc W en février 2020.

La police et les élus de la région sont mobilisés. Le gouvernement n’a encore rien dit sur ce qui est arrivé. Son chef, Patrice Talon tenait ce mardi au palais de la Marina sa rencontre avec les confédérations syndicales les plus représentatives sur l’augmentation des salaires et du Smig.

