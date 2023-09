Auteur de seulement 8 buts en 34 journées de Bundesliga la saison dernière, Leroy Sané a retrouvé le sourire et la forme cet été. En 3 journées de Bundesliga, l’Allemand a déjà inscrit 3 buts et à la meilleure note des joueurs du Bayern Munich et la 2e du championnat sur Sofascore.

Une belle forme qui coïncide avec le départ de Sadio Mané, avec qui l’international allemand de père sénégalais avait eu des bisbilles la saison dernière. Avec le départ de Sadio Mané, Leroy Sané a pris beaucoup plus d’importance dans le jeu du Bayern, bien que le sénégalais ne jouait plus beaucoup lors de la fin de saison dernière.

Cette saison, Thomas Tuchel permet à Leroy Sané de dézoner, d’aller dans le cœur du jeu comme de faire son pur rôle d’ailier en collant la ligne pour exploiter sa vitesse. Le joueur participe plus à l’élaboration du jeu, bien qu’en étant toujours dans la surface au bout des actions pour essayer de marquer. Ce qui paye déjà et le joueur l’a fait savoir.

« Je me sens vraiment très bien. Je me sentais déjà très bien en pré-saison. Je ressens toute la confiance de l’entraîneur et du club, la communication est très bonne, le système actuel me convient bien. J’apprécie le travail quotidien. J’espère que les choses continueront ainsi, également avec l’équipe nationale », a-t-il déclaré sur Kicker.

Leroy Sané a également jugé le très bon début de saison du Bayern Munich en Bundesliga. « Nous avons fait un bon début, mais il y a des phases où il y a place à l’amélioration – nous en sommes conscients. Pour moi, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen sont nos concurrents les plus coriaces cette saison. Leverkusen a connu un été remarquable et un « Bon début de saison. Ils ont recruté de très bons joueurs qui aideront l’équipe. Le RB Leipzig a également été convaincant », a-t-il ajouté.