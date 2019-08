Basket : Mame Marie Sy ne « pense pas » encore à la retraite à 34 ans

Une des cadres de la sélection nationale du Sénégal, Mame Marie Sy ne pense pas encore à la retraite malgré ses 34 ans.

« Je suis encore une joueuse de l’équipe nationale. Je ne pense pas encore à la retraite. Je me concentre sur l’Afrobasket 2019. Je vais disputer l’Afrobasket 2021.»

Revenant sur le tournoi international de Dakar remporté avec trois victoires en autant de sorties, l’ailière des Lionnes affirme que l’équipe a progressé. « Je pense qu’il y a une grande différence entre l’équipe de la Coupe du monde et celle-ci. En Espagne, le groupe était décimé à cause des blessures. Pour cette campagne, on touche du bois », a-t-elle relevé.

« La Côte d’Ivoire et l’Egypte sont de bonnes équipes. Elles ont beaucoup progressé ces dernières années. On les connaît bien et c’est à nous de jouer notre basket », a précisé la sociétaire de Villeneuve.

Mame Marie Sy a par ailleurs évoqué l’intégration des jeunes dans l’équipe. « Elles sont engagées et avec un bon niveau de basket. Je crois que la relève est assurée. Je suis contente en tout cas de voir ces jeunes rejoindre la sélection. Au début, elles étaient un peu crispées mais elles se sont adaptées. Elles ont crée des danses et mettent l’ambiance dans le groupe. »