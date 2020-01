Basket: Kobe Bryant, légende de la NBA, est mort dans un crash d’hélicoptère

L’ancien basketteur Kobe Bryant considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps est décédé dans un crash d’hélicoptère a rapporté ce dimanche 26 janvier le site américain TMZ. Il était âgé de 41 ans.

L’ancien joueur des Lakers et légende de la NBA, Kobe Bryant est décédé ce dimanche 26 janvier au matin dans le crash de son hélicoptère privé à Calabasas dans le sud de la Californie, selon le site américain d’actualités sur les célébrités TMZ. Une information confirmée peu après par les autorités locales.

Kobe Bryant, âgé de 41 ans, avait notamment évolué pendant 20 ans au sein de la franchise NBA des Los Angeles Lakers. Quintuple champion NBA, il est l’un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière et est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

D’après TMZ, les victimes sont au nombre de cinq et l’une des quatre filles du basketteur était à bord, mais pas sa femme. Les causes du crash de l’hélicoptères sont encore inconnues.

BREAKING: Kobe Bryant died in a helicopter crash in Calabasas Sunday morning. Kobe was traveling with at least 3 other people in his private helicopter when it went down. Emergency personnel responded, but nobody on board survived. http://tmz.me/1z5VS9Ph

Un des plus grands joueurs de tous les temps

Retraité des parquets depuis 2016, Bryant était jusqu’à samedi 25 janvier le 3e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, avant d’être dépassé par son rival LeBron James lors de la défaite des Lakers à Philadelphie (108-91).

Véritable légende de la NBA considéré par certains comme le successeur naturel de Michael Jordan, Kobe Bryant a remporté cinq fois le titre NBA avec les Los Angeles Lakers, une franchise pour laquelle il a joué durant vingt saison sans jamais la quitter, et a été désigné deux fois MVP de la finale NBA. En 20 ans de carrière, il aura également pris part 18 fois au All Star Game, un véritable exploit témoignant de sa longévité.

À 19 ans, Bryant fut le plus jeune joueur à devenir à devenir All Star , à 34 ans, il fut également le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à inscrire 30 000 points dans sa carrière. Il est aussi le recodman du nombre de points inscrit en un seul match : 81 contre Toronto en janvier 2006.

Un autre des grands moments de sa carrière fut son dernier match avec les Lakers où il inscrivit 60 points pour tirer sa révérence en beauté, quelque mois à peine après une rupture du tendon d’achille qui avait failli marquer la fin de sa carrière.