Basket – Eliminatoires Mondial masculin 2023 : Le Sénégal va abriter la 2ème fenêtre en février

Le Sénégal va abriter la 2ème fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket-ball masculin Zone Afrique du 25 au 27 février 2022, à Dakar Arena, selon un communiqué de la FIBA

Ce sera la première fois de son histoire que la Coupe du Monde FIBA se jouera dans plusieurs pays (Indonésie, Japon, Philippines). Logé dans la poule D, le Sénégal débutera sa campagne des éliminatoires pour une première place au second tour face à l’Egypte le 25 février à Dakar Arena.

Cette fenêtre mettra aux prises 8 équipes, réparties en 2 poules de 4. Le Cameroun, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tunisie forment la poule B. La République démocratique du Congo (RDC), l’Egypte, le Kenya et le Sénégal composent la poule D. Ces 8 équipes seront à la lutte, du 25 au 27 février, à Dakar Arena, pour s’attribuer les 6 places qualificatives pour le second tour des Eliminatoires Zone Afrique.

Pour rappel, la première fenêtre des Eliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023 a eu lieu en novembre 2021 dans la ville de Benguela en Angola. La Côte d’Ivoire, finaliste de l’Afrobasket 2021, est la seule équipe à en être repartie invaincue en 3 matchs.

A noter que les « 3 meilleures équipes des poules A, B, C et D se qualifieront pour le second tour des Eliminatoires Zone Afrique (poules E et F), qui se déroulera en août 2022. Les deux meilleures de chacune des deux poules et la meilleure troisième obtiendront les cinq billets pour aller représenter l’Afrique au tournoi mondial de 2023, coorganisé par l’Indonésie, le Japon, et les Philippines », informe la FIBA.

Les éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023 « se disputent sur une période de 15 mois (novembre 2021, février 2022, juillet 2022, août 2022 et février 2023), et ils permettront de définir les identités des cinq représentants de l’Afrique à la Coupe du Monde FIBA 2023, un tournoi qui regroupera 32 nations », ajoute le communique.

«Les pays hôtes des fenêtres qualificatives restantes des Eliminatoires Zone Afrique seront annoncés ultérieurement», conclut le communiqué de l’instance dirigeante du basket-ball mondial.

Composition des poules

Poule B Cameroun, Rwanda, Soudan du Sud, Tunisie

Poule D: RD Congo, Egypte, Kenya, Sénégal

Programme 1ère journée

Vendredi 25 février 2022

Dakar Arena

Poule B

Sud Soudan/ Rwanda

Cameroun/ Tunisie

Poule D

Kenya/RD Congo

Sénégal/ Egypte