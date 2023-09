Barça : Xavi met le cap sur la C1

La victoire samedi soir du FC Barcelone 5 buts à 0 sur le Betis Seville, est beaucoup de pourparlers depuis lors. Pour de nombreux fans des Catalans, le Barça des grandes victoires est de retour, de sorte que le rêve est de retour pour C1.

Ce que l’entraîneur en chef vient de déconstruire. Effectivement pour Xavi pour cette année le Barça a comme objectif de sortir des poules. Ensuite viendra après Xavi autres aspirations.

Présent à la conférence de presse d’avant-match, l’ancien milieu de terrain des Catalans a voulu éclaircir les choses Le premier objectif est de passer les piscines. Puis nous parlerons du prochain but », avant d’ajouter « C’est la saison pour faire le grand bond en Ligue des Champions, nous verrons jusqu’où nous pouvons aller. Le but est de quitter le groupe, puis nous discuterons, nous devons être dans la ronde de 16, après deux ans sans succès, le but est maintenant d’avancer pas à pas », a déclaré le patron de Blaugrana.

Mais cette décision les dévots du club catalan n’ont pas de nouvelles de cette oreille. «Nous sommes le Barça mdrr l’objectif n’est pas de sortir du groupe normalement», réagit dans le sillage d’un ass support sur X.