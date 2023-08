Banjul : Macky Sall appelle “à intensifier la lutte contre la coupe et le trafic illicites de bois”

Macky Sall et Adama Barrow ont appelé à intensifier la lutte contre la coupe et le trafic illicites de bois. Le président sénégalais ainsi que celui de la Gambie ont fait part de leur “désir d’établir un dialogue confiant’’ sur “toutes les questions d’intérêt commun”, lors de la troisième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien, tenue mardi, à Banjul, dans la capitale gambienne.

“L’initiative du Conseil présidentiel s’inscrit dans la volonté commune des deux Chefs d’Etat de porter à un niveau stratégique la coopération entre les deux pays, liés par la géographie, l’histoire, la culture et un destin commun (…) [et] reflète (…) leur désir d’établir un dialogue confiant, direct, permanent et proactif, au plus haut niveau politique, sur toutes les questions d’intérêt commun”, déclarent-ils dans un communiqué conjoint dont l’Aps détient copie.

Concernant les questions d’intérêts commun, il s’agit, listent-ils, de la “défense, la sécurité, la gestion des frontières et la protection de l’environnement ainsi que les échanges économiques et la libre circulation”.

Le contexte régional marqué par l’aggravation des attaques terroristes et des crimes transfrontaliers, a poussé Macky Sall et son hôte gambien à demander à leurs gouvernements d’ “accélérer le processus de déploiement effectif des patrouilles conjointes ou combinées le long des frontières, l’échange de renseignements et la formation”.