Le dossier est sensible. Apprécié par les supporters olympiens qui considèrent qu’un bel avenir lui est promis, Bamba Dieng (22 ans) a disparu des terrains depuis le stage en Angleterre et n’a disputé aucune des trois dernières rencontres amicales alors qu’il était apparu en pleine forme lors des deux premières. Cette mise à l’écart interpelle. Son conseiller, Seydou Bocar Seck, a accepté de prendre la parole pour La Provence afin de faire le point au sujet du champion d’Afrique.

“Beaucoup de personnes ne comprennent pas le traitement qui lui est réservé”

“Beaucoup de personnes ne comprennent pas le traitement qui lui est réservé. Cela le conforte sur son choix et sur la voie qu’il a décidé de prendre qui est de rester au club, améliorer constamment ses performances, et rendre fier et heureux le peuple marseillais. On sait que les supporters sont assez exigeants. Il a compris que les gens pouvaient être durs, même si sa première saison a été plutôt satisfaisante, parce qu’ils croient en lui. Il a envie de le leur rendre. Si le problème est purement sportif, s’il y a quelque chose qui ne va pas, le minimum, surtout pour un joueur jeune en progression, c’est aller vers lui et de lui dire : “Il y a telle et telle chose qui te manquent. Travaille dessus”.”